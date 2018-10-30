Сборная Бельгии готова отпустить Роберто Мартинеса в "Реал"

Теги реал мадридбельгияроберто мартинес

Сборная Бельгии готова отпустить Роберто Мартинеса в "Реал"

Сборная Бельгии готова отпустить своего главного тренера Роберто Мартинеса в мадридский "Реал", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, местная федерация футбола не будет препятствовать уходу 45-летнего специалиста в случае поступления предложения от королевского клуба.

Однако Мартинес сможет покинуть свой пост только после ближайших матчей Лиги Наций. Напомним, что 15 ноября бельгийцы сыграют с Исландией, а спустя три дня - с Швейцарией.

"Реал" рассматривает кандидатуру Мартинеса как одну из основных на замену уволенному накануне Хулену Лопетеги. Другим претендентом на должность наставника "сливочных" называется Сантьяго Солари, ранее руководивший дублем.

Не пропустите: СМИ узнали, какие требования Конте помешали ему возглавить "Реал". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов