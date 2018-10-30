Сборная Бельгии готова отпустить Роберто Мартинеса в "Реал"

Сборная Бельгии готова отпустить своего главного тренера Роберто Мартинеса в мадридский "Реал", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, местная федерация футбола не будет препятствовать уходу 45-летнего специалиста в случае поступления предложения от королевского клуба.

Однако Мартинес сможет покинуть свой пост только после ближайших матчей Лиги Наций. Напомним, что 15 ноября бельгийцы сыграют с Исландией, а спустя три дня - с Швейцарией.

"Реал" рассматривает кандидатуру Мартинеса как одну из основных на замену уволенному накануне Хулену Лопетеги. Другим претендентом на должность наставника "сливочных" называется Сантьяго Солари, ранее руководивший дублем.

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