Сборная Бельгии назвала финальный состав на Евро-2020
Стала известна окончательная заявка сборной Бельгии на Чемпионат Европы-2020.
Стоит отметить, что полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне включён в состав, несмотря на травму.
Вратари: Тибо Куртуа ("Реал"), Симон Миньоле ("Брюгге"), Матц Зельс ("Страсбур");
Защитники: Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Дедрик Боята ("Герта"), Джейсон Денайер ("Лион"), Томас Вермален ("Виссел Кобе"), Ян Вертонген ("Бенфика"), Тома Менье ("Боруссия" Д), Тимоти Кастань ("Лестер");
Полузащитники: Янник Феррейра Карраско ("Атлетико"), Насер Шадли ("Истанбул"), Торган Азар, Аксель Витсель (оба - "Боруссия" Д), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон"), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба - "Лестер"), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Жереми Доку ("Ренн"), Эден Азар ("Реал"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Леандро Троссард ("Брайтон");
Нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба - "Кристал Пэлас"), Ромелу Лукаку ("Интер").
На групповом этапе Евро-2020 бельгийцы сыграют с Россией, Данией и Финляндией.
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|Генк
|29
|44
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|Зульте-Варегем
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|10
|Мукрон Перувелз
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|Кортрийк
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|29
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|Эупен
|29
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|Серкль Брюгге
|29
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|Остенде
|29
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