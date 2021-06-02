Сборная Бельгии назвала финальный состав на Евро-2020

Фото твиттер сборной Бельгии

Стала известна окончательная заявка сборной Бельгии на Чемпионат Европы-2020.

Стоит отметить, что полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне включён в состав, несмотря на травму.

Вратари: Тибо Куртуа ("Реал"), Симон Миньоле ("Брюгге"), Матц Зельс ("Страсбур");

Защитники: Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Дедрик Боята ("Герта"), Джейсон Денайер ("Лион"), Томас Вермален ("Виссел Кобе"), Ян Вертонген ("Бенфика"), Тома Менье ("Боруссия" Д), Тимоти Кастань ("Лестер");

Полузащитники: Янник Феррейра Карраско ("Атлетико"), Насер Шадли ("Истанбул"), Торган Азар, Аксель Витсель (оба - "Боруссия" Д), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон"), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба - "Лестер"), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Жереми Доку ("Ренн"), Эден Азар ("Реал"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Леандро Троссард ("Брайтон");

Нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба - "Кристал Пэлас"), Ромелу Лукаку ("Интер").

На групповом этапе Евро-2020 бельгийцы сыграют с Россией, Данией и Финляндией.

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