Сборная Бельгии объявила предварительную заявку на Чемпионат Мира

Теги бельгияроберто мартинес

Сборная Бельгии объявила предварительную заявку на Чемпионат МираГлавный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил предварительную заявку своей команды на предстоящий Чемпионат Мира в России.

Вратари: Тибо Куртуа ("Челси"), Симон Миньоле ("Ливерпуль"), Коэн Кастельс ("Вольфсбург"), Матц Зельс ("Андерлехт").

Защитники: Венсан Компани ("Манчестер Сити"), Леандер Дендонкер ("Андерлехт"), Лоран Симан ("Лос-Анджелес"), Дедрик Боята ("Селтик"), Кристиан Кабаселе ("Уотфорд"), Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Джордан Лукаку ("Лацио"), Томас Менье (ПСЖ), Томас Вермален ("Барселона"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм").

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Мусса Дембеле ("Тоттенхэм Хотспур"), Янник Феррейра-Карраско ("Далянь Ифан"), Насер Шадли ("Вест Бромвич"), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед"), Торган Азар ("Боруссия" Менхенгладбах), Аднан Янузай ("Реал Сосьедад"),  Юри Тилеманс ("Монако"), Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь").

Нападающие: Эден Азар ("Челси"), Миши Батшуайи ("Челси"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"),  Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Дрис Мертенс ("Наполи").

Напомним, ранее итоговую заявку на ЧМ объявила сборная Аргентины. | soccernews.ru

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