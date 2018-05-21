Сборная Бельгии объявила предварительную заявку на Чемпионат Мира

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил предварительную заявку своей команды на предстоящий Чемпионат Мира в России.

Вратари: Тибо Куртуа ("Челси"), Симон Миньоле ("Ливерпуль"), Коэн Кастельс ("Вольфсбург"), Матц Зельс ("Андерлехт").

Защитники: Венсан Компани ("Манчестер Сити"), Леандер Дендонкер ("Андерлехт"), Лоран Симан ("Лос-Анджелес"), Дедрик Боята ("Селтик"), Кристиан Кабаселе ("Уотфорд"), Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Джордан Лукаку ("Лацио"), Томас Менье (ПСЖ), Томас Вермален ("Барселона"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм").

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Мусса Дембеле ("Тоттенхэм Хотспур"), Янник Феррейра-Карраско ("Далянь Ифан"), Насер Шадли ("Вест Бромвич"), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед"), Торган Азар ("Боруссия" Менхенгладбах), Аднан Янузай ("Реал Сосьедад"), Юри Тилеманс ("Монако"), Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь").

Нападающие: Эден Азар ("Челси"), Миши Батшуайи ("Челси"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Дрис Мертенс ("Наполи").

Напомним, ранее итоговую заявку на ЧМ объявила сборная Аргентины. | soccernews.ru