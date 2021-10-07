Сборная Франции вырвала победу у Бельгии в полуфинале Лиги наций

Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Сборная Франции вырвала победу у команды Бельгии в концовке полуфинального матча Лиги наций.

Бельгия - Франция - 2:3

Голы: Карраско, 37 - 1:0, Лукаку, 40 - 2:0, Бензема, 62 - 2:1, Мбаппе (пенальти), 69 - 2:2, Тео Эрнандес, 90 - 2:3.

Бельгия - Куртуа, Денайер, Вертонген, Алдервейрелд, Кастань (Батшуайи, 90), Витцель, Тилеманс (Ванакен, 70), де Брюйне, Карраско, Азар (Троссард, 74), Лукаку.

Франция - Льорис, Эрнандес, Варан, Эрнандес, Павар (Дюбуа, 90), Погба, Рабьо (Тчуамени, 75), Кунде, Мбаппе, Гризманн, Бензема.

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