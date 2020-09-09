Сборная Бельгии обыграла Исландию и продлила свою выигрышную серию до 12 матчей

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Сборная Бельгии обыграла Исландию и продлила свою выигрышную серию до 12 матчей

Сборная Бельгии обыграла Исландию в матче Лиги наций и продлила выигрышную серию до 12 матчей. Все победы были добыты в официальных матчах команды.

Сборная не теряла очки ни в одной из встреч в отборе к Евро-2020. Подопечные Роберто Мартинеса повторили результат команд ГДР и ФРГ, а также сборной России (1995 - 1996).

Рекорд по продолжительности победной серии среди европейских сборных принадлежит Испании, которая в 2008 - 2009 годах выиграла 15 матчей.

А еще: Лига наций-2020/21: Бельгия, Азербайджан, Черногория и Лихтенштейн обыграли своих соперников в турнире| http://soccernews.ru
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