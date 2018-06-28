Сборная Бельгии открыла счет в матче с Англией

Теги бельгияанглияаднан янузай

Сборная Бельгии открыла счет в матче с Англией

Сборная Бельгии повела в счете в игре с Англией.

Голом отметился вингер бельгийцев Аднан Янузай.

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