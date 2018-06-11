Сборная Бельгии отправляется на чемпионат мира, крупно обыграв команду Коста-Рики

Сборные Бельгии и Коста-Рики, очным поединком в Брюсселе, последними из участников мундиаля завершали подготовку к чемпионату мира в России. Отчетная игра для обеих команд в большей степени нужна была для того, чтобы сохранить игровой тонус. Но и проверить лишний раз свою готовность на фоне сильного соперника также не было лишним.

Начало поединка получилось ожидаемым: хозяева поля взяли мяч под контроль, но свои атаки строили в неспешном темпе. Латиноамериканцы прогнозируемо отдали инициативу сопернику, уповая на контратаки. По такому сценарию прошли 20 минут игры, после чего бельгийцы стали чаще наведываться в штрафную Кейлора Наваса.

Однако, несмотря на то, что гости с каждой минутой все больше трудились в обороне, мяч неожиданно влетел в ворота команды Роберто Мартинеса. Редкий выпад костариканцев привел к тому, что Брайан Руис получил мяч перед штрафной и сразу же пробил в направлении ворот. Куртуа был бессилен помочь своей команде – 0:1.

Впрочем, как показали дальнейшие события на поле, пропущенный мяч – это именно то, что нужно было сборной Бельгии для успеха. "Красные дьяволы" заметно преобразились и меньше чем через 10 минут выровняли положение в матче. Азар накрутил своего оппонента перед штрафной, после чего подал на дальнюю штангу прямо на ногу Мертенсу, а Дрис в касание пробил точно в угол – 1:1.

Однако теперь бельгийцы уже не желали останавливаться. Уж сильно задел их гол Руиса. Через шесть минут хозяева забили во второй раз, но бригада арбитров отменила взятие ворот. Повтор показал, что имела место ошибка судей – после подачи в штрафную Вертонген не находился в офсайде и пробивал головой абсолютно по правилам.

Впрочем, бельгийцы особо не расстроились и вскоре все-таки добились своего. Прекрасная комбинация прошла от команды Роберто Мартинеса на скорости, Мертенс получил мяч на правом фланге и выполнил заброс в штрафную соперника, откуда точно пробил в касание Лукаку – 2:1.

А когда в дебюте второго тайма Ромелу сделал дубль, доведя счет до 3:1, все в этом матче стало понятно. Гол же был забит так: вышедший на замену Шадли получил мяч на правом фланге и навесил точно в штрафную. Лукаку во второй раз в матче пробил Кейлора Наваса – 3:1.

После этого "Красные дьяволы" заиграли в свое удовольствие, атакуя нехотя, но тем не менее забили к середине тайма четвертый мяч. Азар прекрасно прошел своих оппонентов через центр и отдал передачу на Лукаку, тот прострелил в центр, откуда точно в касание пробил Батшуайи – 4:1.

После этого хозяева поля имели еще как минимум один голевой момент для взятия ворот, но Торган Азар – младший брат Эдена, не попал в створ из убойной позиции. Что касается сборной Коста-Рики, то латиноамериканцы спокойно доигрывали поединок, мыслями пребывая наверное уже на первом матче мундиаля.

Бельгия – Коста-Рика – 4:1

Голы: Руис, 24 – 0:1. Мертенс, 31 – 1:1. Лукаку, 42 – 2:1. Лукаку, 50 – 3:1. Батшуайи, 64 – 4:1.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Бойата (Дендонкер, 66), Вертонген, Менье (Шадли, 46), Витсель, Де Брюйне (Тилеманс, 71), Карраско, Азар (М.Дембеле, 70), Мертенс (Батшуайи, 52), Лукаку.

Коста-Рика: Навас, Гамбоа (Смит, 66), Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо (Кальво, 46), Техеда, Борхес (Асофейфа, 76), Боланьос (Гузман, 62), Руис (Кэмпбелл, 66), Уренья (Венегас, 46).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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