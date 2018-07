Сборная Бельгии попрощалась с Россией

Сборная Бельгии сделала прощальной обращение к России.

"До свидания, Россия. Спасибо. Из Бельгии с любовью" - написали в твиттере сборной.

Goodbye #Russia



Спасибо [spasiba] - Thank you



From #Belgium with love #REDTOGETHER #WorldCup #Bronze pic.twitter.com/46fxqvSvSv