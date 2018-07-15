Сборная Бельгии попрощалась с Россией

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Сборная Бельгии попрощалась с Россией

Сборная Бельгии сделала прощальной обращение к России.

"До свидания, Россия. Спасибо. Из Бельгии с любовью" - написали в твиттере сборной.

Напомним, что Бельгия стала бронзовым призером ЧМ-2018.

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