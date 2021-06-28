Сборная Бельгии потеряла Де Брюйне и Азара: подробности травм

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Сборная Бельгии потеряла Де Брюйне и Азара: подробности травм

Фото твиттер Евро-2020

Атакующие полузащитники сборной Бельгии Кевин Де Брюйне и Эден Азар выбыли из строя на неопределённый срок из-за повреждений.

Оба футболиста травмировались в ходе второго тайма матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).

По словам наставника "красных дьяволов" Роберто Мартинеса, у Де Брюйне возникли проблемы с голеностопом, а у Азара - с мышцами.

Точный диагноз лидеров бельгийской сборной станет известен в ближайшее время по итогам медицинского обследования.

Не пропустите: Тренер сборной Бельгии оценил шансы де Брюйне на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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