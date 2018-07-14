Сборная Бельгии повторила рекорд Чемпионатов Мира национальных команд Франции и Италии

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Сборная Бельгии повторила рекорд Чемпионатов Мира национальных команд Франции и ИталииСборная Бельгии повторила рекорд Чемпионатов Мира, который ранее установили национальные команды Франции и Италии.

Так, защитник "красных дьяволов" Томас Менье, открывший счет в игре за третье место ЧМ-2018 против англичан, стал 10-м игроком своей команды, который отметился результативным ударом на полях России в июне-июле текущего года. Этот результат наряду с французским (1982-й год) и итальянским (2006-й год) является самым высоким для одного мундиаля.

Напомним,  Менье вошел в историю сборной Бельгии.  | soccernews.ru

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