Сборная Бельгии повторила рекорд Чемпионатов Мира национальных команд Франции и Италии

Сборная Бельгии повторила рекорд Чемпионатов Мира, который ранее установили национальные команды Франции и Италии.

Так, защитник "красных дьяволов" Томас Менье, открывший счет в игре за третье место ЧМ-2018 против англичан, стал 10-м игроком своей команды, который отметился результативным ударом на полях России в июне-июле текущего года. Этот результат наряду с французским (1982-й год) и итальянским (2006-й год) является самым высоким для одного мундиаля.

Напомним, Менье вошел в историю сборной Бельгии. | soccernews.ru