Сборная Бельгии прилетела в Россию на Чемпионат Мира–2018

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Сборная Бельгии прилетела в Россию на Чемпионат Мира–2018

Очередной командой, которая прибыла в Россию для участия в Чемпионате Мира-2018 стала сборная Бельгии.

Бельгийцы прилетели в московский аэропорт "Шереметьево" и к встречавшим фанатам вышли лидеры команды Эден Азар и Кевин Де Брюйне.

Напомним, что на ЧМ-2018 Бельгия сыграет в одной группе с Панамой (18 июня), Тунисом (23 июня) и Англией (28 июня).

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