Сборная Бельгии проиграла свой первый матч за два года

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Сборная Бельгии проиграла свой первый матч за два года

Сборная Бельгии потерпела поражение от Франции в полуфинале Чемпионата Мира-2018 со счетом 0:1.

В последний раз бельгийцы до этого проигрывали Испании (0:2) 1 сентября 2016 года.

С тех пор Бельгия не проигрывала 24 матча подряд, одержал 19 побед и пять раз сыграла вничью, при разнице мячей 78-20.

Теперь Бельгии предстоит сыграть в матче за третье место с неудачником противостояния Хорватия - Англия.

Не пропустите: Франция побеждает Бельгию и становится первым финалистом Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

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