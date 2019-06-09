Сборная Бельгии разгромила Казахстан, а Шотландия обыграла Кипр
В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Бельгии обыграла Казахстан выиграла третий матч из трех.
В другом матче группы Шотландия обыграла Кипр (2:1) и догнала сборную России, набрав шесть очков в трех играх.
Шотландия - Кипр - 2:1 (0:0)
Голы: Робертсон, 61 - 1:0, Кусулос, 87 - 1:1, Берк, 89 - 2:1.
Шотландия: Маршалл, Малгрю, Робертсон, Маккенна, О`Доннел, Форрест, Макгрегор (Армстронг, 87), Маклин, Макгинн (Мактоминэй, 79), Фрэйзер, Брофи (Берк, 73).
Кипр: Пардо, Н.Иоанну, Лаифис, Кусулос, Эфрем, Артиматас, Маргаса, Шполярич (Кости, 70), М.Иоанну (Георгиу, 66), Сотириу, Макрис (Питтас, 80).
Бельгия - Казахстан - 3:0 (2:0)
Голы: Мертенс, 11 (1:0). Кастань, 14 (2:0). Лукаку, 50 (3:0).
Бельгия: Куртуа, Компани (Фермален, 78), Фертонген, Алдервейрелд, Кастань, Витсель, Де Брейне (Тилеманс, 67), Т.Азар, Э.Азар, Мертенс, Лукаку (Батшуайи, 72).
Казахстан: Непогодов, Малый, Бейсебеков, Ерланов, Марочкин, Куат (Тагыберген, 78), Жуков, Вороговский, Перцух, Жангылышбай (Исламхан, 46), Федин (Аймбетов, 66).
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|Люксембург
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|3
|Португалия
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|0
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|М
|О
|1
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|9
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|7
|3
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|4
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|3
|2
|6
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|3
|0
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|М
|О
|1
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|3
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|3
|6
|3
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|3
|6
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|3
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|3
|6
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