Сборная Бельгии разгромила Кипр, Шотландия была сильнее Казахстана

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Сборная Бельгии разгромила Кипр, Шотландия была сильнее Казахстана

Сборная Бельгии разгромила Кипр в заключительном туре отборочного турнира Евро-2020.

В параллельном матче группы I Шотландия была сильнее Казахстана.

Бельгия - Кипр - 6:1 (4:1)

Голы: Н.Иоанну, 14 - 0:1, Бентеке, 16 - 1:1, Де Брейне, 36 - 2:1, Де Брейне, 41 - 3:1, Феррейра-Карраско, 44 - 4:1, Христофи, 51 (в свои ворота) - 5:1, Бентеке, 68 - 6:1.

Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Денайер, Коббо, Де Брейне (Прат, 68), Т.Азар, Феррейра-Карраско, Тилеманс, Ванакен, Э.Азар (Версхарен, 64), Бентеке (Ориги, 79).

Кипр: Михаил, Меркис, Н.Иоанну (Кусулос, 67), Вилер, Христофору, Артиматас, Кириаку, Кастанос, Шполярич (Эфрем, 79), Кости (Папулис, 81), Сотириу.

Шотландия - Казахстан - 3:1 (0:1)

Голы: Зайнутдинов, 34 - 0:1, Макгинн, 48 - 1:1, Нейсмит, 64 - 2:1, Макгинн, 90+1 - 3:1.

Шотландия: Маршалл, Палмер, Маккенна, Тэйлор, Галлахер, Форрест, Джэк, Макгрегор, Макгинн (Армстронг, 90+1), Кристи (Флек, 83), Нейсмит (Берк, 77).

Казахстан: Непогодов, Логвиненко, Шомко, Суюмбаев, Малый, Марочкин, Абикен, Исламхан (Куат, 74), Перцух (Федин, 74), Щеткин (Аймбетов, 83), Зайнутдинов.

Положение команд: Бельгия - 30, Россия - 24, Шотландия - 15, Кипр - 10, Казахстан - 10, Сан-Марино - 0.

А еще: Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020| http://soccernews.ru
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