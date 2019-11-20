Сборная Бельгии разгромила Кипр, Шотландия была сильнее Казахстана
Сборная Бельгии разгромила Кипр в заключительном туре отборочного турнира Евро-2020.
В параллельном матче группы I Шотландия была сильнее Казахстана.
Бельгия - Кипр - 6:1 (4:1)
Голы: Н.Иоанну, 14 - 0:1, Бентеке, 16 - 1:1, Де Брейне, 36 - 2:1, Де Брейне, 41 - 3:1, Феррейра-Карраско, 44 - 4:1, Христофи, 51 (в свои ворота) - 5:1, Бентеке, 68 - 6:1.
Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Денайер, Коббо, Де Брейне (Прат, 68), Т.Азар, Феррейра-Карраско, Тилеманс, Ванакен, Э.Азар (Версхарен, 64), Бентеке (Ориги, 79).
Кипр: Михаил, Меркис, Н.Иоанну (Кусулос, 67), Вилер, Христофору, Артиматас, Кириаку, Кастанос, Шполярич (Эфрем, 79), Кости (Папулис, 81), Сотириу.
Шотландия - Казахстан - 3:1 (0:1)
Голы: Зайнутдинов, 34 - 0:1, Макгинн, 48 - 1:1, Нейсмит, 64 - 2:1, Макгинн, 90+1 - 3:1.
Шотландия: Маршалл, Палмер, Маккенна, Тэйлор, Галлахер, Форрест, Джэк, Макгрегор, Макгинн (Армстронг, 90+1), Кристи (Флек, 83), Нейсмит (Берк, 77).
Казахстан: Непогодов, Логвиненко, Шомко, Суюмбаев, Малый, Марочкин, Абикен, Исламхан (Куат, 74), Перцух (Федин, 74), Щеткин (Аймбетов, 83), Зайнутдинов.
Положение команд: Бельгия - 30, Россия - 24, Шотландия - 15, Кипр - 10, Казахстан - 10, Сан-Марино - 0.
А еще: Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3