Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на чемпионат Европы

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Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на чемпионат Европы

Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на чемпионат Европы.

В составе хозяев дубль оформил Ромелу Лукаку, также отметились Насер ШадлиКристиан БроллиТоби АлдервейрелдЮри ТилемансКристиан БентекеЯри Версхарен и Тимоти Кастань.

Бельгия - Сан-Марино - 9:0 (6:0)

Голы: Лукаку, 28 - 1:0, Шадли, 31 - 2:0, Бролли, 35 (в свои ворота) - 3:0, Лукаку, 41 - 4:0, Алдервейрелд, 43 - 5:0, Тилеманс, 45+1 - 6:0, Бентеке, 79 - 7:0, Версхарен, 84 (с пенальти) - 8:0, Кастань, 90 - 9:0.

Бельгия: Куртуа, Фермален, Фертонген, Алдервейрелд, Кастань, Шадли, Тилеманс, Ванакен, Э.Азар (Феррейра-Карраско, 63), Мертенс (Версхарен, 63), Лукаку (Бентеке, 76).

Сан-Марино: Бенедеттини, Д.Симончини, Палацци, Бролли, Баттистини, Грандони (Лунадеи, 78), Э.Голинуччи, Муларони, Берарди (А.Голинуччи, 46), Джарди (Хирш, 46), Нанни.

Таким образом сборная Бельгии с 21 очками досрочно оформила выход на чемпионат Европы. У Сан-Марино 0 баллов и последняя строчка в группе I.

В 8-туре отбора Сан-Марино сыграет с Шотландией, а Бельгия встретится с Казахстаном. Матчи состояться 13 октября.

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