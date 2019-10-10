Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на чемпионат Европы
Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на чемпионат Европы.
В составе хозяев дубль оформил Ромелу Лукаку, также отметились Насер Шадли, Кристиан Бролли, Тоби Алдервейрелд, Юри Тилеманс, Кристиан Бентеке, Яри Версхарен и Тимоти Кастань.
Бельгия - Сан-Марино - 9:0 (6:0)
Голы: Лукаку, 28 - 1:0, Шадли, 31 - 2:0, Бролли, 35 (в свои ворота) - 3:0, Лукаку, 41 - 4:0, Алдервейрелд, 43 - 5:0, Тилеманс, 45+1 - 6:0, Бентеке, 79 - 7:0, Версхарен, 84 (с пенальти) - 8:0, Кастань, 90 - 9:0.
Бельгия: Куртуа, Фермален, Фертонген, Алдервейрелд, Кастань, Шадли, Тилеманс, Ванакен, Э.Азар (Феррейра-Карраско, 63), Мертенс (Версхарен, 63), Лукаку (Бентеке, 76).
Сан-Марино: Бенедеттини, Д.Симончини, Палацци, Бролли, Баттистини, Грандони (Лунадеи, 78), Э.Голинуччи, Муларони, Берарди (А.Голинуччи, 46), Джарди (Хирш, 46), Нанни.
Таким образом сборная Бельгии с 21 очками досрочно оформила выход на чемпионат Европы. У Сан-Марино 0 баллов и последняя строчка в группе I.
В 8-туре отбора Сан-Марино сыграет с Шотландией, а Бельгия встретится с Казахстаном. Матчи состояться 13 октября.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3