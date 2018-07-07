Сборная Бельгии стала второй командой в 21-м веке, забившей не менее 14 голов в первых пяти матчах ЧМ

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Сборная Бельгии стала второй командой в 21-м веке, забившей не менее 14 голов в первых пяти матчах ЧМ

Сборная Бельгии благодаря победе над Бразилией со счётом 2:0 довела число голов на ЧМ-2018 до 14.

Как сообщает Squawka, "красные дьяволы" стали второй командой в 21-м веке, забившей не менее 14 мячей в первых пяти матчах мундиаля.

В текущем столетии подобное удавалось только сборной Бразилии в 2002 году. Кстати тогда "селесао" взяли золото мирового первенства.

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