Сборная Бельгии теряет Лукаку

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку травмировался в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Туниса.

"Лукаку получил повреждение внешней связки лодыжки левой ноги. Через двое суток будет известен более точный диагноз" - сказал главный тренер "красных дьяволов" Роберто Мартинес.

СМИ утверждают, что из-за этой травмы Лукаку, скорее всего, пропустит матч с Англией, который состоится 28 июня.

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