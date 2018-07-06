Сборная Бельгии установила личный рекорд

В рамках 1/4 финала ЧМ-2018 сборная Бельгии обыгрывает Бразилию со счётом 2:0.

Таким образом, "красные дьяволы" довели число голов на текущем мундиале до 14.

Как сообщает Gracenote Live, это новый рекорд. Ранее бельгийцы не забивали более 12 мячей в течение одного мирового первенства.

Не пропустите: Неймар, Коутиньо, Де Брюйне и Азар в стартовых составах Бразилии и Бельгии на матч ЧМ-2018. | http://soccernews.ru