Сборная Бельгии в гостевом матче обыграла Казахстан

Сборная Бельгии обыграла Казахстан в гостевом матче отбора Евро-2020.

Таким образом, у бельгийцев 24 балла и первое место в группе I. Ранее гости первыми вышли в финальный турнир Евро. У Казахстана 7 очков и 4 строчка.

Казахстан - Бельгия - 0:2 (0:1)

Голы: Батшуайи, 21 - 0:1, Менье, 54 - 0:2.

Казахстан: Непогодов, Шомко, Суюмбаев (Вороговский, 61), Малый, Бейсебеков, Марочкин, Абикен, Керимжанов, Исламхан, Жуков (Жангылышбай, 84), Федин (Перцух, 71).

Бельгия: Куртуа, Фермален (Мехеле, 90), Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Витсель, Т.Азар, Прат, Э.Азар, Мертенс (Феррейра-Карраско, 78), Батшуайи (Бентеке, 78).

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