Сборная Бельгии вышла вперёд в матче с Бразилией благодаря автоголу Фернандиньо

Теги бельгиябразилияфернандиньо

Сборная Бельгии вышла вперёд в матче с Бразилией благодаря автоголу Фернандиньо

Сборная Бельгии открыла счёт в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Бразилии.

"Красные дьяволы" вышли вперёд благодаря автоголу полузащитника "селесао" Фернандиньо на 13-й минуте встречи.

Не пропустите: Неймар, Коутиньо, Де Брюйне и Азар в стартовых составах Бразилии и Бельгии на матч ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов