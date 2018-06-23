Сборная Бельгии забила на текущем Чемпионате Мира больше, чем на двух предыдущих

В рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018 Бельгия разгромила Тунис со счётом 5:2.

Таким образом, "красные дьяволы" забили уже восемь голов на текущем мундиале. Ранее они победили Панаму со счётом 3:0.

Как сообщает Squawka, сборная Бельгии на мировом первенстве в России забила больше, чем на двух предыдущих турнирах.

В 2002 и 2014 годах национальная команда сумела отличиться по шесть раз.

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