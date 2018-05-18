Сборная Бельгия объявила о продлении контракта с главным тренером
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подписал новый контракт с бельгийской федерацией футболиста, сообщает твиттер сборной Бельгии.
Новое соглашение между специалистом и национальной командой будет действовать до лета 2020 года.
Стоит отметить, что 44-летний Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. Под его руководством команда вышла в финальную стадию Чемпионата Мира-2018.
Не пропустите: Пирло назвал фаворита Чемпионата Мира-2018. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Еврокубковые амбиции "орлят": "Ницца" едет за очками к "Лиону"
-
"Реал" едет в гости к "Вильярреалу"
-
Финал Кубка Англии на "Уэмбли": "Челси" против "Манчестер Юнайтед"
-
Вторая попытка "орлов": "Айнтрахт" сразится с "Баварией" в финале Кубка Германии
-
Классика УПЛ без турнирной мотивации: "Динамо" принимает "Шахтер"
Лента новостей
-
"Бетис" завершил чемпионат поражением от "Леганеса"
-
"Челси" и "МЮ" объявили стартовые составы на финал Кубка Англии
-
Тотти написал сообщение Буффону
-
Креспо рассказал, какого игрока не хватает "Зениту" для победы в Лиге Чемпионов
-
"Ювентус" – "Верона" - 2:1 (обзор)
-
Уткин: "Зенит" - это кладбище талантов"
-
Буффон провёл в Серии А 640 матчей, это второй результат в истории
-
В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"
-
Дзюба и Дзагоев пропустили тренировку сборной России
-
Ривалдо: "Неймар совершил ошибку"
-
Уилшер намерен перейти в ПСЖ
-
Гётце прокомментировал непопадание в заявку сборной Германии на ЧМ-2018
-
В матче легенд "Интер" разгромил "Челси"
-
"Зенит" интересуется форвардом сборной Бразилии
-
"Сельта" – "Леванте" - 4:2 (обзор)
-
Агент опроверг слухи о возможном уходе Ярмоленко из "Боруссии"
-
"Вест Хэм" согласовал контракт с Пеллегрини
-
"Сельта" на своём поле переиграла "Леванте"
-
Греческий топ-клуб нацелился на Вернблума
-
Хитц стал игроком дортмундской "Боруссии"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0