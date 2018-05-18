Сборная Бельгия объявила о продлении контракта с главным тренером



Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подписал новый контракт с бельгийской федерацией футболиста, сообщает твиттер сборной Бельгии.

Новое соглашение между специалистом и национальной командой будет действовать до лета 2020 года.

Стоит отметить, что 44-летний Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. Под его руководством команда вышла в финальную стадию Чемпионата Мира-2018.

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