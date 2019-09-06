Сборная Белоруссии обыграла Эстонию, а Кипр и Казахстан поделили очки

Сборная Белоруссии в гостевом матче обыграла Эстонию (2:1), а Кипр и Казахстан не смогли выявить победителя в матче отборочного тура Евро-2020.

Кипр - Казахстан - 1:1 (1:1)

Голы: Щеткин, 2 - 0:1, Сотириу, 39 - 1:1.

Кипр: Панаи, Меркис, Н.Иоанну, Лаифис, Минтиккис, Кусулос, Эфрем (Кости, 73), Кириаку, Кастанос (Георгиу, 58), Сотириу, Папулис (Питтас, 90).

Казахстан: Непогодов, Суюмбаев, Малый, Ерланов, Марочкин, Куат, Исламхан (Федин, 65), Тагыберген (Жуков, 82), Вороговский, Перцух, Щеткин (Аймбетов, 87).

Эстония - Белоруссия - 1:2 (0:0)

Голы: Наумов, 48 (0:1). Сорга, 54 (1:1). Скавыш, 90+2 (1:2).

Эстония: Лепметс, Клаван, Тенисте, Тамм, Метс, Пикк, Васильев (Дмитриев, 77), Кяйт, Зенев, Ойямаа (Синявский, 86), Сорга (Саппинен, 83).

Белоруссия: Гутор, Политевич, Матвейчик, Поляков, Наумов, Стасевич, Драгун, Яблонский, Маевский, Ковалев (Скавыш, 77), Сигневич (Бахар, 64).

А еще: Жирков и Дзюба в старте сборной России на матч с Шотландией| http://soccernews.ru