Сборная Белоруссии обыграла Эстонию, а Кипр и Казахстан поделили очки
Сборная Белоруссии в гостевом матче обыграла Эстонию (2:1), а Кипр и Казахстан не смогли выявить победителя в матче отборочного тура Евро-2020.
Кипр - Казахстан - 1:1 (1:1)
Голы: Щеткин, 2 - 0:1, Сотириу, 39 - 1:1.
Кипр: Панаи, Меркис, Н.Иоанну, Лаифис, Минтиккис, Кусулос, Эфрем (Кости, 73), Кириаку, Кастанос (Георгиу, 58), Сотириу, Папулис (Питтас, 90).
Казахстан: Непогодов, Суюмбаев, Малый, Ерланов, Марочкин, Куат, Исламхан (Федин, 65), Тагыберген (Жуков, 82), Вороговский, Перцух, Щеткин (Аймбетов, 87).
Эстония - Белоруссия - 1:2 (0:0)
Голы: Наумов, 48 (0:1). Сорга, 54 (1:1). Скавыш, 90+2 (1:2).
Эстония: Лепметс, Клаван, Тенисте, Тамм, Метс, Пикк, Васильев (Дмитриев, 77), Кяйт, Зенев, Ойямаа (Синявский, 86), Сорга (Саппинен, 83).
Белоруссия: Гутор, Политевич, Матвейчик, Поляков, Наумов, Стасевич, Драгун, Яблонский, Маевский, Ковалев (Скавыш, 77), Сигневич (Бахар, 64).
А еще: Жирков и Дзюба в старте сборной России на матч с Шотландией| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тите: "Ситуация Неймара в ПСЖ - проблема для сборной"
-
Юрист заявил, что Кокорин может подписать контракт с клубом, находясь в тюрьме
-
Стало известно, кто претендует на звание лучшего тренера АПЛ в августе
-
Новичок "Ромы" Смоллинг поделился ожиданиями от выступления в итальянском клуб
-
Кадыров готов пригласить в "Ахмат" Мамаева и Кокорина
-
Сборная Белоруссии обыграла Эстонию, а Кипр и Казахстан поделили очки
-
Молодежная сборная России обыграла Сербию
-
Жирков и Дзюба в старте сборной России на матч с Шотландией
-
Шотландия - Россия: онлайн видеотрансляция матча
-
Ривалдо ярко высказался о Фирмино
-
Гарри Монк возглавил "Шеффилд Уэнсдей"
-
Аджоев награжден серебряной медалью "За особый вклад в развитие Тульской области"
-
Лукаку готов помочь "Интеру" бороться с проблемой расизма в футболе
-
2
СМИ: Месси может покинуть "Барселону" ради "Ньюэллс Олд Бойз"
-
Президент Ла Лиги заявил, что хотел бы вернуть Роналду и Моуринью в чемпионат Испании
-
Ванда Нара: "ПСЖ - лучший вариант для Икарди"
-
Кокорин может быть дозаявлен "Зенитом" до 3 октября
-
"Барселона" летом отказалась меняться полузащитниками с "Ювентусом"
-
Пике не намерен возвращаться в сборную Испании
-
"Ювентус" намерен бесплатно подписать защитника "Тоттенхэма"
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3