Сборная Бенина в матче 1/8 финала Кубка Африки по пенальти обыграла команду Марокко
Сборная Бенина в матче 1/8 финала Кубка Африки обыграла Марокко по пенальти.
В четвертьфинале Бенин встретится с победителем встречи Уганда - Сенегал.
Марокко - Бенин - 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти - 1:4
Голы: Адилеу, 53 - 0:1, Эн-Несири, 75 - 1:1.
Серия пенальти: Вердон - 0:1. Идрисси - 1:1. Джигла - 1:2. Буфаль - 1:2 (мимо). Анаане - 1:3. Эн-Несири - 1:3 (вратарь). Сеибу - 1:4.
Марокко: Буну, Да Кошта, Дирар (Мазрауи, 74), Саисс, Хакими, Эль-Ахмади, Буссуфа, Амрабат (Идрисси, 88), Беланда (Буфаль, 59), Зиех, Эн-Несири.
Бенин: Аллагбе, Аденон, Имору, Вердон, Адилеу, Сессеньон, Адеоти, Доссу (Анаане, 87), Сеибу, Поте (Д`Альмеда, 108), Суку (Джигла, 69).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1