Сборная Бенина в матче 1/8 финала Кубка Африки по пенальти обыграла команду Марокко

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Сборная Бенина в матче 1/8 финала Кубка Африки по пенальти обыграла команду Марокко

Сборная Бенина в матче 1/8 финала Кубка Африки обыграла Марокко по пенальти.

В четвертьфинале Бенин встретится с победителем встречи Уганда - Сенегал.

Марокко - Бенин - 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти - 1:4

Голы: Адилеу, 53 - 0:1, Эн-Несири, 75 - 1:1.

Серия пенальти: Вердон - 0:1. Идрисси - 1:1. Джигла - 1:2. Буфаль - 1:2 (мимо). Анаане - 1:3. Эн-Несири - 1:3 (вратарь). Сеибу - 1:4.

Марокко: Буну, Да Кошта, Дирар (Мазрауи, 74), Саисс, Хакими, Эль-Ахмади, Буссуфа, Амрабат (Идрисси, 88), Беланда (Буфаль, 59), Зиех, Эн-Несири.

Бенин: Аллагбе, Аденон, Имору, Вердон, Адилеу, Сессеньон, Адеоти, Доссу (Анаане, 87), Сеибу, Поте (Д`Альмеда, 108), Суку (Джигла, 69).

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Комментарии

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zenden 1985
zenden 1985

Неожиданно, я думал они до финала доберутся, состав по меркам кубка Африки неплохой подобрался.

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zenden 1985
zenden 1985

Неожиданно, я думал они до финала доберутся, состав по меркам кубка Африки неплохой подобрался.

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