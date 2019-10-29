Сборная Болгарии серьезно наказана из-за расизма фанатов в матче с Англией
УЕФА наказал сборную Болгарию официальным матчем при пустых трибунах из-за расистких проявлений болельщиков в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Англией (0:6), сообщает официальный сайт организации.
Еще одним матчем без зрителей болгары наказаны условно. Кроме того, болгарский футбольный союз оштрафован на 75 тысяч евро.
Напомним, что матч Болгария - Англия дважды прерывался из-за расизма со стороны местных болельщиков в адрес темнокожих футболистов английской сборной. Встреча не была прекращена только благодаря англичанам, которые решили доиграть матч.
Не пропустите: В Англии переиграют матч, который сорвали расисты. | http://soccernews.ru
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|6
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|Группа 2
|М
|О
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|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
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|3
|Швеция
|6
|5
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|Норвегия
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|6
|10
|2
|Греция
|6
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|4
|Финляндия
|6
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|Группа 4
|М
|О
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|Югославия
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|2
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|4
|1
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|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
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|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
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|О
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|6
|11
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|Румыния
|6
|6
|3
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|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
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|6
|7
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|Польша
|6
|7
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|Люксембург
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|Группа 8
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|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3