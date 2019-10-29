Сборная Болгарии серьезно наказана из-за расизма фанатов в матче с Англией

УЕФА наказал сборную Болгарию официальным матчем при пустых трибунах из-за расистких проявлений болельщиков в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Англией (0:6), сообщает официальный сайт организации.

Еще одним матчем без зрителей болгары наказаны условно. Кроме того, болгарский футбольный союз оштрафован на 75 тысяч евро.

Напомним, что матч Болгария - Англия дважды прерывался из-за расизма со стороны местных болельщиков в адрес темнокожих футболистов английской сборной. Встреча не была прекращена только благодаря англичанам, которые решили доиграть матч.

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