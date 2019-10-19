Сборная Болгарии уволила главного тренера
Болгарский футбольный союз на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера национальной сборной Красимира Балакова.
Принято решение расторгнуть контракт с 53-летним специалистом в связи с неудовлетворительными результатами команды в квалификации Евро-2020.
Напомним, что Балаков возглавлял сборную Болгарии с июня текущего года.
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|Группа 2
|М
|О
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|Группа 3
|М
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|10
|2
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|6
|6
|3
|Австрия
|6
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|Финляндия
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|Группа 4
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|О
|1
|Венгрия
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|Нидерланды
|6
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|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
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|11
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|6
|6
|3
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|6
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|Группа 7
|М
|О
|1
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|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
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|6
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