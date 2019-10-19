Сборная Болгарии уволила главного тренера

Болгарский футбольный союз на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера национальной сборной Красимира Балакова.

Принято решение расторгнуть контракт с 53-летним специалистом в связи с неудовлетворительными результатами команды в квалификации Евро-2020.

Напомним, что Балаков возглавлял сборную Болгарии с июня текущего года.

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