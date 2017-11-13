Сборная Болгарии в товарищеской игре одолела Саудовскую Аравию
В рамках товарищеского матча сборная Болгарии обыграла Саудовскую Аравию.
Болгария – Саудовская Аравия 1:0
Гол: Попов, 81 - 1:0
Болгария: Илиев, Божиков, Бодуров, Недялков, Райнов, Славчев (Миланов, 63), Костадинов, Александров, Неделев (Галабинов, 65), Попов (Minchev, 90), Делев (Тонев, 76).
Саудовская Аравия: Абдулла, Аль-Харби, Аль-Моуалад, Аль-Хабрани, Аль-Фатиль, Аль-Джассим (Асири, 61), Аль-Муса (Аль-Фрайди, 90), Аль-Закан (Муат, 77), Аль-Сулайхим (Бакшуин, 65), Аль-Моашер (Аль-Шехри, 71), Ассери.
Удаление: Аль-Харби (83). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Репетиция мести: Германия принимает Францию в товарищеском матче
-
Родоначальники против королей футбола: Англия принимает Бразилию на "Уэмбли"
-
До первой ошибки: В Дублине Ирландия сыграет с Данией
-
Крах сборной Италии, Швеция выходит на Чемпионат Мира
-
Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке
Лента новостей
-
Денис Суарес принял решение по будущему в "Барселоне"
-
Футболисты сборной Швеции побрили налысо Гранквиста
-
"Тоттенхэм" интересуется талантом "Реал Сосьедада"
-
Каннаваро: "Мы вернемся и снова станем той Италией, которой все завидовали"
-
Касильяс обратился к Буффону со словами поддержки
-
Вот так бы выглядел сегодняшний ПСВ, не продавай он своих лидеров
-
Зобнин: "Хочется выйти из группы на ЧМ-2018"
-
Сборную Италии может возглавить Манчини
-
Форвард сборной Швеции: "Мы верили в то, что делаем"
-
Линекер: "Без Италии Чемпионат Мира будет не тот"
-
Бернардески: "Ветераны сборной Италии не заслужили такого, мы их подвели"
-
Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию
-
Репетиция мести: Германия принимает Францию в товарищеском матче
-
Родоначальники против королей футбола: Англия принимает Бразилию на "Уэмбли"
-
До первой ошибки: В Дублине Ирландия сыграет с Данией
-
Буффон завершил карьеру в сборной Италии
-
Косово - Латвия - 4:3, Польша - Мексика - 0:1 (обзоры)
-
Италия - Швеция - 0:0 (обзор)
-
Мексика в товарищеской встрече обыграла сборную Польши
-
Крах сборной Италии, Швеция выходит на Чемпионат Мира