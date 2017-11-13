Сборная Болгарии в товарищеской игре одолела Саудовскую Аравию

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Сборная Болгарии в товарищеской игре одолела Саудовскую Аравию

В рамках товарищеского матча сборная Болгарии обыграла Саудовскую Аравию.

Болгария – Саудовская Аравия 1:0

Гол: Попов, 81 - 1:0

Болгария: Илиев, Божиков, Бодуров, Недялков, Райнов, Славчев (Миланов, 63), Костадинов, Александров, Неделев (Галабинов, 65), Попов (Minchev, 90), Делев (Тонев, 76).

Саудовская Аравия: Абдулла, Аль-Харби, Аль-Моуалад, Аль-Хабрани, Аль-Фатиль, Аль-Джассим (Асири, 61), Аль-Муса (Аль-Фрайди, 90), Аль-Закан (Муат, 77), Аль-Сулайхим (Бакшуин, 65), Аль-Моашер (Аль-Шехри, 71), Ассери.

Удаление: Аль-Харби (83). | http://soccernews.ru

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