Сборная Боснии и Герцеговины определилась с новым главным тренером

Новым главным тренером сборной Боснии и Герцеговины станет известный хорватский специалист Роберт Просинечки.

Сообщается, что кандидатура 48-летнего наставника была утверждена на сегодняшнем заседании Боснийской Федерации футбола.

Напомним, что последним местом работы Просинечки была сборная Азербайджана, которую он покинул в конце октября прошлого года.

Не пропустите: Хавбек "Лацио" завершил карьеру в сборной Боснии. | http://soccernews.ru