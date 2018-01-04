Сборная Боснии и Герцеговины определилась с новым главным тренером

Теги босния и герцеговинароберт просинечки

Сборная Боснии и Герцеговины определилась с новым главным тренером

Новым главным тренером сборной Боснии и Герцеговины станет известный хорватский специалист Роберт Просинечки.

Сообщается, что кандидатура 48-летнего наставника была утверждена на сегодняшнем заседании Боснийской Федерации футбола.

Напомним, что последним местом работы Просинечки была сборная Азербайджана, которую он покинул в конце октября прошлого года.

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