Сборная Боснии и Герцеговины осталась без главного тренера

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Мехмед Баждаревич покинул свой пост, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, 57-летний специалист ушёл в отставку по собственному желанию после неудачного выступления команды в квалификации ЧМ-2018.

Новым наставником сборной Боснии и Герцеговины может стать Славолюб Муслин.

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