Сборная Бразилии анонсировала два товарищеских матча

Сборная Бразилии проведет в марте две товарищеские встречи.

По сведениям Globo Esporte, соперниками "селесао" станут национальные команды Панамы и Чехии.

Первая игра состоится 23 марта в Порту, а вторая - 26 марта в Праге.

Отмечается, что ближайшие игры сборной пропустит их лидер Неймар, у которого рецидив травмы 5-й плюсневой кости.

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