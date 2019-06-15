Сборная Бразилии благодаря дублю Коутиньо разгромила Боливию в матче-открытии Кубка Америки
В матче-открытии Кубка Америки-2019 хозяйка турнира сборная Бразилии уверенно выиграла у Боливии со счётом 3:0.
Героем встречи стал полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо. В его активе дубль. Ещё один гол на счету форварда "Гремио" Эвертона Соареса.
Бразилия – Боливия - 3:0
Голы: Коутиньо, 50 (пенальти) - 1:0, Коутиньо, 53 - 2:0, Эвертон, 85 - 3:0.
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Филипе Луис, Тиаго Силва, Маркиньос, Фернандиньо, Коутиньо, Каземиро, Ришарлисон (Виллиан, 84), Нерес (Эвертон, 81), Фирмино (Габриэл Жезус, 65).
Боливия: Лампе, Бехарано, Бехарано, Акин, Джузино, Чумасеро, Сауседо (Вайяр, 59), Хустиниано, Сааведра (Вака, 64), Кастро (Вака, 75), Морено.
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