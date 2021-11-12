Сборная Бразилии досрочно вышла на ЧМ-2022

Фото твиттер Бразильской конфедерации футбола

Стал известен первый участник Чемпионата Мира 2022 года от Южной Америки.

Досрочно путёвку на мундиаль получила сборная Бразилии, обыгравшая минувшей ночью Колумбию (1:0).

"Селесао" набрали 34 очка в 12 турах квалификации и уже не выпадут из зоны прямого выхода на ЧМ.

Бразильцам осталось сыграть в отборе с Аргентиной, Эквадором, Парагваем, Чили и Боливией.

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