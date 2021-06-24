Сборная Бразилии досрочно заняла первое место в группе Кубка Америки

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Сборная Бразилии успешно стартовала на домашнем Кубке Америки-2021.

"Селесао" одержали три победы в трёх турах группового этапа с общим счётом 9:1.

Бразильцы обыграли Венесуэлу (3:0), Перу (4:0) и Колумбию (2:1), благодаря чему досрочно гарантировали себе первое место в группе B.

В заключительном туре команда встретится с Эквадором. Матч состоится в ночь на 28 июня.

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