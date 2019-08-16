Сборная Бразилии назвала состав на товарищеские матчи с Колумбией и Перу

Стало известно, кто заявлен сборной Бразилии на товарищеские встречи с командами Колумбии и Перу.

Заявка выглядит следующим образом:

вратари: Эдерсон ("Манчестер Сити"), Иван ("Понте Прета"), Эвертон ("Палмейрас");

защитники: Маркиньос, Силва (оба - ПСЖ), Миранда ("Интер"), Милитау("Реал"), Сандру ("Ювентус"), Фагнер ("Коринтианс"), Дани Алвес ("Сан-Паулу"), Самир ("Удинезе"), Жорже ("Сантос");

полузащитники: Каземиру, Пакета ("Милан"), Фабинью ("Ливерпуль"), Аллан ("Наполи"), Артур, Коутинью (оба - "Барселона");

нападающие: Неймар (ПСЖ), Нерес ("Аякс"), Фирмину ("Ливерпуль"), Жезус ("Манчестер Сити"), Ришарлисон ("Эвертон"), Винисиус ("Реал"), Бруну Энрике ("Фламенго").

6 сентября Бразилия сыграет с Колумбией, а 10-го в Лос-Анджелесе с Перу.

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