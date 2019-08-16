Сборная Бразилии назвала состав на товарищеские матчи с Колумбией и Перу
Стало известно, кто заявлен сборной Бразилии на товарищеские встречи с командами Колумбии и Перу.
Заявка выглядит следующим образом:
вратари: Эдерсон ("Манчестер Сити"), Иван ("Понте Прета"), Эвертон ("Палмейрас");
защитники: Маркиньос, Силва (оба - ПСЖ), Миранда ("Интер"), Милитау("Реал"), Сандру ("Ювентус"), Фагнер ("Коринтианс"), Дани Алвес ("Сан-Паулу"), Самир ("Удинезе"), Жорже ("Сантос");
полузащитники: Каземиру, Пакета ("Милан"), Фабинью ("Ливерпуль"), Аллан ("Наполи"), Артур, Коутинью (оба - "Барселона");
нападающие: Неймар (ПСЖ), Нерес ("Аякс"), Фирмину ("Ливерпуль"), Жезус ("Манчестер Сити"), Ришарлисон ("Эвертон"), Винисиус ("Реал"), Бруну Энрике ("Фламенго").
6 сентября Бразилия сыграет с Колумбией, а 10-го в Лос-Анджелесе с Перу.
А еще: Зидан: "Погба - игрок "Манчестер Юнайтед", и мы должны с уважением относиться к этому"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стало известно, сколько Азар пропустит из-за травмы
-
Азар получил повреждение на тренировке "Реала". Он пропустит первый матч сезона
-
"Клон" Йовича, Байер в "Майнце" и американская колонизация: рассматриваем 7 футболистов, которые имеют много шансов стать главными открытиями Бундеслиги
-
"Ливерпуль" обошел "Манчестер Юнайтед" по количеству завоеванных трофеев
-
"Локомотив" не захотел подписывать Балотелли
Лента новостей
-
Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесён
-
"Бавария" хочет купить хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Кюизанса
-
Александр Точилин: "Заболотный добавит "Сочи" мощи"
-
Головин попал в заявку "Монако" на матч против "Меца"
-
Гвардиола рассказал об ожиданиях от Бенжамена Менди
-
Попов: "На матч с "Уфой" настраиваемся по-боевому, как и на любую другую игру"
-
Чалов рассказал о настрое в команде на московское дерби со "Спартаком"
-
Стало известно, сколько Азар пропустит из-за травмы
-
"Динамо" хочет купить игрока "Порту"
-
Джанаев, Заболотный и Алвеш - в старте на матч "Оренбург" - "Сочи"
-
Сборная Бразилии назвала состав на товарищеские матчи с Колумбией и Перу
-
Шюррле прокомментировал победу "Спартака" над "Туном"
-
2
Азар получил повреждение на тренировке "Реала". Он пропустит первый матч сезона
-
1
Алаба: "Думаю, "Бавария" еще подпишет пару новичков"
-
1
Лэмпард поделился впечатлениями от первых матчей "Челси" под его руководством
-
2
Фанаты "Барселоны" скандировали "Неймар" перед матчем с "Атлетиком"
-
5
Зидан поделился ожиданиями от нового сезона
-
"Клон" Йовича, Байер в "Майнце" и американская колонизация: рассматриваем 7 футболистов, которые имеют много шансов стать главными открытиями Бундеслиги
-
Кьеллини высказался о возможном переходе в "Ювентус" Икарди
-
"Уфа" и чешский полузащитник Ондржей Ванек расторгли трудовой контракт
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лусиания
|11
|25
|2
|Бразильенсе
|11
|21
|3
|Гама
|11
|19
|4
|Сейландия
|11
|19
|5
|Бразилиа
|11
|16
|6
|СЕ Санта Мария
|11
|15
|7
|Унаи Итапуа
|11
|15
|8
|Собрадиньо ЕК
|11
|14
|9
|Taguatinga
|11
|13
|10
|Formosa
|11
|11
|11
|Planaltina
|11
|4
|12
|Cruzeiro DF
|11
|2