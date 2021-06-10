Сборная Бразилии назвала заявку на Кубок Америки
Фото: твиттер сборной Бразилии
Сборная Бразилии назвала заявку на Кубок Америки-2021.
Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Вевертон ("Палмейрас");
Защитники: Эмерсон ("Барселона"), Данило, Алекс Сандро (оба - "Ювентус"), Ренан Лоди, Фелипе (оба - "Атлетико"), Эдер Милитао ("Реал"), Маркиньос (ПСЖ), Тиаго Силва ("Челси");
Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Дуглас Луис ("Астон Вилла"), Эвертон Рибейро ("Фламенго"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Фред ("Манчестер Юнайтед"), Лукас Пакета ("Лион");
Нападающие: Эвертон ("Бенфика"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Габриэл Барбоза ("Фламенго"), Габриэль Жезус ("Манчестер Сити"), Неймар (ПСЖ), Ришарлисон ("Эвертон"), Винисиус Жуниор ("Реал").
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