Сборная Бразилии не будет специально проигрывать Чили

Теги аргентиначилибразилиятите

Сборная Бразилии не будет специально проигрывать ЧилиГлавный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что его команда не будет специально проигрывать чилийцам в последнем матче отборочного турнира Чемпионата Мира, чтобы не дать аргентинцам завоевать путёвку на первенство.

"Я в очень высокой степени идентифицирую себя с Аргентиной. У меня там замечательные друзья. Испытываю большое уважение к сборной Аргентине за её конкурентоспособность. Нас в наибольшей степени мобилизует миролюбие, возможность посмотреть назад и сказать, что мы сделали всё наилучшим образом. Поэтому мы намерены сделать то, что в наибольшей мере соответствует достоинству нашего народа. А остальные пожнут плод работы, которую проделали сами", - сказал он. 

Читайте: Решающий бой: Аргентина постарается обыграть Эквадор и выйти на Чемпионат Мира | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов