Сборная Бразилии не будет специально проигрывать Чили

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что его команда не будет специально проигрывать чилийцам в последнем матче отборочного турнира Чемпионата Мира, чтобы не дать аргентинцам завоевать путёвку на первенство.

"Я в очень высокой степени идентифицирую себя с Аргентиной. У меня там замечательные друзья. Испытываю большое уважение к сборной Аргентине за её конкурентоспособность. Нас в наибольшей степени мобилизует миролюбие, возможность посмотреть назад и сказать, что мы сделали всё наилучшим образом. Поэтому мы намерены сделать то, что в наибольшей мере соответствует достоинству нашего народа. А остальные пожнут плод работы, которую проделали сами", - сказал он.

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