Сборная Бразилии не смогла одолеть Панаму в товарищеском матче

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Сборная Бразилии не смогла одолеть Панаму в товарищеском матче

В Португалии состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Панамы.

Команды обменялись голами в первом тайме - отличились Лукас Пакета и Адольфо Мачадо. У "селесао" было ещё достаточно времени, чтобы добыть победу, но дальнейшие их атаки результата не принесли - в итоге ничья 1:1.

Бразилия – Панама - 1:1

Голы: Лукас Пакета, 32 - 1:0, Мачадо, 36 - 1:1.

Бразилия: Эдерсон, Фагнер, Миранда, Теллес, Эдер Милитао, Артур (Фелипе Андерсон, 72), Лукас Пакета (Эвертон, 60), Коутиньо, Каземиро, Ришарлисон, Фирмино (Габриэл Жезус, 60).

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