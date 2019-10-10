Сборная Бразилии не сумела обыграть Сенегал в товарищеском матче

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Сборная Бразилии не сумела обыграть Сенегал в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Бразилии и Сенегала.

"Селесао" быстро вышли вперёд благодаря голу Роберто Фирмино, однако перед самым перерывом Фамара Дьеду с пенальти сравнял счёт. В итоге ничья 1:1.

Бразилия – Сенегал - 1:1

Голы: Фирмино, 9 - 1:0, Дьеду, 45 (пенальти) - 1:1.

Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Алекс Сандро (Лоди, 79), Маркиньос, Тиаго Силва, Коутиньо (Ришарлисон, 72), Артур (Матеус Энрике, 68), Каземиро, Неймар, Габриэл Жезус, Фирмино (Эвертон, 59).

Сенегал: Гомис, Кулибали, Коли, Сане, Гассама, Сарр (Тиуб, 90), Куяте (Сарр, 66), Мане, Гуйе (Ндиайе, 79), Диатта, Дьеду (Диалло, 78).

Не пропустите: Неймар проводит 100-й матч за сборную Бразилии, это шестой результат в истории. | http://soccernews.ru
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