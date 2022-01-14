Сборная Бразилии не вызвала защитника "Атлетико" из-за отсутствия вакцинации
Фланговый защитник мадридского "Атлетико" Ренан Лоди не попал в заявку сборной Бразилии на ближайшие матчи.
Главный тренер "селесао" Тите объяснил отказ от вызова игрока "матрасников" отсутствием у него вакцинации от коронавируса.
"Он лишился возможности войти в состав и участвовать в турнире на основании того, что не был привит", - цитирует наставника Globo Esporte.
Бразильцы 28 января сыграют с Эквадором, а 1 февраля - с Парагваем. Оба матча пройдут в рамках квалификации ЧМ-2022.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14