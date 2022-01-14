Сборная Бразилии не вызвала защитника "Атлетико" из-за отсутствия вакцинации

Фото инстаграм Ренана Лоди

Фланговый защитник мадридского "Атлетико" Ренан Лоди не попал в заявку сборной Бразилии на ближайшие матчи.

Главный тренер "селесао" Тите объяснил отказ от вызова игрока "матрасников" отсутствием у него вакцинации от коронавируса.

"Он лишился возможности войти в состав и участвовать в турнире на основании того, что не был привит", - цитирует наставника Globo Esporte.

Бразильцы 28 января сыграют с Эквадором, а 1 февраля - с Парагваем. Оба матча пройдут в рамках квалификации ЧМ-2022.

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