Сборная Бразилии объявила итоговую заявку на ЧМ-2018
Наставник сборной Бразилии Тите объявил окончательную заявку на предстоящий Чемпионат Мира.
Вратари: Алиссон, Эдерсон, Кассио Рамос.
Защитники: Данило, Педро Жеромел, Марсело, Миранда, Маркиньос, Тиаго Силва, Филипе Луис, Фагнер.
Полузащитники: Каземиро, Фернандиньо, Паулиньо, Ренато Аугусто, Фред Родригес, Филиппе Коутиньо, Виллиан.
Нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Габриэл Жезус, Тайсон, Роберто Фирмино.
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|Группа C
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|О
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|Мексика
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|0
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|1
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|0
|0
|4
|Тунис
|0
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|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
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|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0