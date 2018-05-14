Сборная Бразилии объявила итоговую заявку на ЧМ-2018

Наставник сборной Бразилии Тите объявил окончательную заявку на предстоящий Чемпионат Мира.

Вратари: Алиссон, Эдерсон, Кассио Рамос.

Защитники: Данило, Педро Жеромел, Марсело, Миранда, Маркиньос, Тиаго Силва, Филипе Луис, Фагнер.

Полузащитники: Каземиро, Фернандиньо, Паулиньо, Ренато Аугусто, Фред Родригес, Филиппе Коутиньо, Виллиан.

Нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Габриэл Жезус, Тайсон, Роберто Фирмино.

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