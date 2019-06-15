Сборная Бразилии одержала юбилейную победу в Кубке Америки

Победа над Боливией в матче-открытии Кубка Америки-2019 стала сотой для сборной Бразилии в рамках этого турнира.

Всего "селесао" провели 179 матчей на континентальном первенстве. На счету команды 35 ничьих и 44 поражения.

Стоит отметить, что бразильцы впервые участвовали в Кубке Америки в 1916 году.

За более чем 100 лет "пентакампеоне" 8 раз становились победителями данного соревнования.

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