Сборная Бразилии одержала юбилейную победу в Кубке Америки
Победа над Боливией в матче-открытии Кубка Америки-2019 стала сотой для сборной Бразилии в рамках этого турнира.
Всего "селесао" провели 179 матчей на континентальном первенстве. На счету команды 35 ничьих и 44 поражения.
Стоит отметить, что бразильцы впервые участвовали в Кубке Америки в 1916 году.
За более чем 100 лет "пентакампеоне" 8 раз становились победителями данного соревнования.
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