Сборная Бразилии определилась с местом проживания во время ЧМ-2018

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Сборная Бразилии определилась с местом проживания во время ЧМ-2018Сборная Бразилии будет базироваться в Сочи во время чемпионата мира-2018.

Решение об этом принимали руководители Бразильской футбольной конфедерации и главный тренер команды Тите.

Изначально в местном отеле должна была остановиться сборная Австрии, однако она не смогла пробиться в финальный турнир.

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