Сборная Бразилии повторила собственный рекорд отбора ЧМ в Южной Америке

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В ночь на пятницу сборная Бразилии дома выиграла у Перу со счётом 2:0.

"Селесао" в рамках квалификации к чемпионатам мира одержали девятую победу подряд.

Как сообщает Opta, это повторение рекордной серии отборочного турнира.

С сентября 2016 по август 2017 года бразильская сборная также победила в девяти матчах кряду.

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