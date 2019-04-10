Сборная Бразилии представила форму на Кубок Америки - 2019
Сборная Бразилии представила новую официальную форму, в которой выступит на Кубке Америки - 2019. Выпуск приурочен к 100-летнему юбилею победы бразильцев, тогда был обыгран Уругвай.
A #SeleçãoBrasileira vai ter camisa nova para a disputa da Copa América! Tradicional, histórica, campeã. #JogaBola pic.twitter.com/z9JHG2T9cK— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 9 апреля 2019 г.
Форма будет состоять из белого цвета с синей отделкой, шорты и гетры также синего цвета. Этот комплект напоминает форму, которая использовалась сборной до 1950 года.
Напомним, турнир состоится с 14 июня по 7 июля.
А еще: Кубок Америки-2020 пройдёт в новом формате| http://soccernews.ru
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