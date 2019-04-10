Сборная Бразилии представила форму на Кубок Америки - 2019

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Сборная Бразилии представила форму на Кубок Америки - 2019

Сборная Бразилии представила новую официальную форму, в которой выступит на Кубке Америки - 2019. Выпуск приурочен к 100-летнему юбилею победы бразильцев, тогда был обыгран Уругвай.

Форма будет состоять из белого цвета с синей отделкой, шорты и гетры также синего цвета. Этот комплект напоминает форму, которая использовалась сборной до 1950 года.

Напомним, турнир состоится с 14 июня по 7 июля. 

А еще: Кубок Америки-2020 пройдёт в новом формате| http://soccernews.ru

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