Сборная Бразилии прибыла в Санкт-Петербург

Футболисты сборной Бразилии поздним вечером 20 июня прилетели из Сочи в Санкт-Петербург.

В этом городе команде предстоит провести матч ЧМ-2018 против сборной Коста-Рики.

Бразильских футболистов в северной столице встретили несколько сотен соотечественников, устроивших по случаю приезда команды народные гуляния.

Матч пройдет 22 июня и начнется в 15.00 по московскому времени.

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