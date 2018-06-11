Сборная Бразилии прилетела в Сочи

Сегодня ранним утром сборная Бразилии приземлилась в Сочи. Традиционно гостей русская земля встречала хлебом и солью. Уже днем на своей базе "селесао" планируют провести первую тренировку в России перед Чемпионатом Мира.

Напомним, только вчера бразильцы в товарищеском матче разгромили команду Австрии. | soccernews.ru