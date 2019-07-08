Сборная Бразилии пропустила первый гол на Кубке Америки
Сборная Бразилии пропустила первый гол на текущем Кубке Америки.
Поразил ворота бразильцев в финале форвард Перу Паоло Герреро. До этого в пяти матчах хозяевам турнира удалось сохранить ворота "сухими".
Отметим, что сухая серия Алиссона, в том числе за "Ливерпуль", продлилась 9 матчей или 889 минут. Последний раз он пропускал 4 мая в матче АПЛ.
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