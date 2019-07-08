Сборная Бразилии пропустила первый гол на Кубке Америки

Теги бразилияалиссон

Сборная Бразилии пропустила первый гол на Кубке Америки

Сборная Бразилии пропустила первый гол на текущем Кубке Америки.

Поразил ворота бразильцев в финале форвард Перу Паоло Герреро. До этого в пяти матчах хозяевам турнира удалось сохранить ворота "сухими".

Отметим, что сухая серия Алиссона, в том числе за "Ливерпуль", продлилась 9 матчей или 889 минут. Последний раз он пропускал 4 мая в матче АПЛ.

Читайте также: Реванш за прошлые Копы, удаление Месси и другие "проделки" арбитра: разбираем матч Аргентина - Чили. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Алжир разгромил Гвинею и пробился в 1/4 финала Кубка Африки

Алжир разгромил Гвинею и пробился в 1/4 финала Кубка Африки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов