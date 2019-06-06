Сборная Бразилии рассматривает еще двух футболистов на замену Неймару
Наставник сборной Бразилии Тите продолжает искать замену травмированному Неймару.
Как сообщает AS, список претендентов пополнили Дуглас Коста ("Ювентус") и Виллиан ("Челси"). Ранее назывались имена Винисиуса Жуниора и Лукаса Моуры.
Напомним, что из-за травмы Неймар пропустит Кубок Америки, который состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.
Соперниками Бразилии по группе будут Боливия, Венесуэла и Перу.
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