Сборная Бразилии рассматривает еще двух футболистов на замену Неймару

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Сборная Бразилии рассматривает еще двух футболистов на замену Неймару

Наставник сборной Бразилии Тите продолжает искать замену травмированному Неймару.

Как сообщает AS, список претендентов пополнили Дуглас Коста ("Ювентус") и Виллиан ("Челси"). Ранее назывались имена Винисиуса Жуниора и Лукаса Моуры.

Напомним, что из-за травмы Неймар пропустит Кубок Америки, который состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

Соперниками Бразилии по группе будут Боливия, Венесуэла и Перу.

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