Сборная Бразилии разгромила Перу в Кубке Америки, Колумбия сыграла вничью с Венесуэлой

Фото твиттер Кубка Америки

В ночь на пятницу в рамках 2-го тура тура группового этапа Кубка Америки-2021 состоялись два матча.

Сначала Колумбия, несмотря на громадное игровое преимущество, не сумела взять верх над Венесуэлой - ничья 0:0.

Затем Бразилия с крупным счётом победила Перу - разгром 4:0.

Колумбия – Венесуэла - 0:0

Колумбия: Оспина, Муньос, Мина, Санчес, Тесильо, Куадрадо, Барриос, Урибе, Кардона (Диас, 62), Муриэль (Кампас, 62), Сапата (Борха, 73).

Венесуэла: Фариньес, Гонсалес (Эрнандес, 89), Ла Мантия, Мартинес, дель Пино Маго, Кумана, Мартинес, Морено, Мансано (Эррера, 59), Кассерес (Кастильо, 89), Аристегьета (Кордова, 83).

Удаление: Диас (90+4).



Бразилия – Перу - 4:0

Голы: 1:0 – 12 Алекс Сандро, 2:0 – 68 Неймар, 3:0 – 89 Эвертон Рибейро, 4:0 – 90 Ришарлисон.

Бразилия: Эдерсон, Данило (Эмерсон, 84), Милитао, Тьяго Силва, Алекс Сандро (Лоди, 77), Габриэл Жезус (Фирмино, 72), Фабиньо, Фред, Эвертон (Эвертон Рибейро, 46), Габриэл Барбоза (Ришарлисон, 46), Неймар.

Перу: Гальесе, Корсо, Рамос, Абрам, Лопес, Тапия, Йотун (Ариас, 74), Каррильо, Пенья (Иберико, 67), Куэва (Тавара, 74), Лападула (Валера, 67).

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