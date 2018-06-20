Сборная Бразилии сделала официальное заявление по травме Неймара

Сборная Бразилии сделала официальное заявление по травме своего форварда Неймара, информирует Squawka.

Так, главный врач "селесао" Родриго Ласмар рассказал: "Неймар жаловался на боли в голеностопных суставах из-за количества фолов, совершенных против него в игре со Швейцарией. Он пройдет курс физиотерапии. Он прошел ее во вторник, и будет проходить ее в среду утром, но уже днем он будет тренироваться с командой".

Напомним, вчера Неймар пропустил тренировку своей команды. | soccernews.ru